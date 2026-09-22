HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gaziantep Hava Durumu! 22 Eylül Salı Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 22 Eylül 2026 tarihli hava durumu ilginç bir görünüm sergiliyor. Yaz mevsiminin sıcaklık etkileri hala hissediliyor. Bugün hava sıcaklığı 20 derece civarında seyretmekte, bulutlu bir gökyüzü hâkim. Dışarıda hafif rüzgarlar etkin olacak. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişirken, yağış ihtimali dikkat çekiyor. Sonbahar mevsiminin keyfini çıkarmak için hava durumuna uygun hazırlık yapmak önem taşıyor.

Gaziantep Hava Durumu! 22 Eylül Salı Gaziantep hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Gaziantep'te 22 Eylül Salı 2026 tarihi itibarıyla hava durumu ilgi çekici. Yaz mevsiminin etkileri sürüyor. Sonbahara geçişin belirtileri gözlemleniyor. Bugün sıcaklık 20 derece civarında seyrediyor. Bulutlu bir gökyüzü var. Güneş bazen kendini gösteriyor. Bu durum dolaylı bir sıcaklık hissi yaratıyor. Gün boyunca hafif rüzgarlar etkili olacak. Dışarıda vakit geçirenler için keyifli bir ortam sunuyor.

Bugünkü hava serin ve hafif. Günün ilerleyen saatlerinde sıcaklığın 22 dereceye çıkması bekleniyor. Dışarıda vakit geçireceklerin rahat ve hafif giyinmeleri önemli. Gaziantep’in iklimi zaman zaman beklenmedik hava koşulları yaratabiliyor. Hava durumunu dikkate alarak plan yapmanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu olumlu görünüyor. Çarşamba günü sıcaklık 19 ile 21 derece arasında olacak. Hafif bir yağış bekleniyor. Bu durum yeşil alanlarda vakit geçirmek isteyenler için güzel bir fırsat. Perşembe günü sıcaklık 22 dereceyi bulacak. Genel geçiş dönemindeki belirsizliklere dikkat etmek önemli.

Gaziantep’in iklimi bazen ıslak, bazen ise kurak. Anlık hava koşullarına dikkat etmek faydalı. Açık alanlarda zaman geçireceklerin şemsiye veya hafif ceket bulundurmaları önerilebilir. Gün içerisinde meydana gelebilecek hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak gereklidir. Doğru giyinerek dış mekan aktivitelerinizin tadını çıkarabilirsiniz.

Gaziantep hava durumunu değerlendirdiğimizde serin ve hafif rüzgarlı bir gün geçireceğiz. Önümüzdeki günlerde sonbaharın tadını çıkarmak için fırsatlar var. Hava durumunu takip ederek dış mekan planlarınızı şekillendirebilirsiniz. Bu şekilde keyifli bir dönem geçirebilirsiniz.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kuyumcuyu soyacaktı, esnafa yakalandıKuyumcuyu soyacaktı, esnafa yakalandı
Trump ile Mamdani New York’ta görüştüTrump ile Mamdani New York’ta görüştü

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ÖZEL RÖPORTAJ | Bakan Kurum New York'ta duyurdu: "Antalya'da tarihin en iyisini yapacağız"

ÖZEL RÖPORTAJ | Bakan Kurum New York'ta duyurdu: "Antalya'da tarihin en iyisini yapacağız"

Başından vurulmuş olarak bulundu: Telefonunda 4 dakikalık video

Başından vurulmuş olarak bulundu: Telefonunda 4 dakikalık video

Fenerbahçe'de beklenmedik talep! Yıldız isim ocakta ayrılmak istiyor: Menajerine talimatı verdi

Fenerbahçe'de beklenmedik talep! Yıldız isim ocakta ayrılmak istiyor: Menajerine talimatı verdi

Mahkeme kararını verdi! 85 bin TL kira bakın ne kadar oldu

Mahkeme kararını verdi! 85 bin TL kira bakın ne kadar oldu

MASAK devreye girdi! Hedef Yatırım Bankası'nın 2 milyar TL'lik işlemi durduruldu

MASAK devreye girdi! Hedef Yatırım Bankası'nın 2 milyar TL'lik işlemi durduruldu

Altında dengeler değişti: Uzmanlardan kritik uyarı

Altında dengeler değişti: Uzmanlardan kritik uyarı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.