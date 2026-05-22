Gaziantep Hava Durumu! 22 Mayıs Cuma Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün, 22 Mayıs 2026 Cuma günü, Gaziantep'te hava durumu değişken olacak. Gündüz sıcaklığın 24 - 25 derece arasında olması bekleniyor. Öğleden sonra akşam saatlerine doğru sağanak yağış görülebilir. Gök gürültülü sağanak yağışlar da muhtemel. Gün içerisinde hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamak önemli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha sakin geçecek. 23 Mayıs Cumartesi günü, sıcaklık 23 - 24 derece arasında olacak. Hava koşullarının güneşli ile parçalı bulutlu arasında değişmesi bekleniyor. 24 Mayıs Pazar günü sıcaklık 24 - 25 derece civarında kalacak. Hava koşullarının çoğunlukla güneşli olacağı tahmin ediliyor. 25 Mayıs Pazartesi günü ise bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.

Bu dönemde hava koşullarının değişebileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Akşam saatlerinde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Şemsiye veya yağmurluk bulundurmak akıllıca bir seçenek. Hava sıcaklıkları gündüz ve gece arasında farklılık gösterebilir. Uygun kıyafet seçimleri yapmanızda bu bilgi yardımcı olacaktır.