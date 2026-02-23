HABER

Gaziantep Hava Durumu! 23 Şubat Pazartesi Gaziantep hava durumu nasıl?

23 Şubat 2026 Pazartesi günü Gaziantep'te hava durumu değişken ve yağışlı olacak. Gün boyunca çisenti şeklinde yağış beklenirken, sıcaklık gündüz 14 dereceye yükselebilecek. Gece ise sıcaklık 4 dereceye kadar düşecek. Rüzgar kuzeyden saatte 15 kilometre hıza ulaşacak. Nem oranı %87 seviyelerinde ölçülecek. Dışarı çıkarken su geçirmeyen kıyafetler ve şemsiye kullanmak önem taşıyor. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığınızı koruyacaktır.

Seray Yalçın

23 Şubat 2026 Pazartesi günü Gaziantep'te hava durumu değişken olacak. Gün boyunca zaman zaman yağış bekleniyor. Çisenti şeklinde yağışlar görülebilir. Sıcaklık gündüz 14 dereceye yükselebilir. Gece ise 4 dereceye kadar düşecek. Rüzgar kuzeyden esmesi tahmin ediliyor. Hızı saatte 15 kilometre civarında olacak. Nem oranı %87 civarında ölçülecek.

Bu hava koşullarında dışarı çıkarken su geçirmeyen kıyafet giymek faydalıdır. Şemsiye kullanmak da önemli olacaktır. Rüzgarlı günlerde dikkatli olmak gerekir. Rüzgarın etkisini azaltacak giysiler tercih edilmelidir.

Önümüzdeki günlerde Gaziantep'te hava durumu ılımlı hale gelecek. Salı günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 16 derece civarına yükselebilir. Çarşamba günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 14 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Hava durumunu düzenli takip etmek sağlığı korumak açısından gereklidir.

