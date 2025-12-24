Gaziantep Hava Durumu! 24 Aralık Çarşamba Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 24 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle açık ve güneşlidir. Gündüz saatlerinde sıcaklık 12 - 14 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 7 - 9 dereceye düşmesi bekleniyor. Gece ise sıcaklık 3 - 5 derece aralığında olacak. Hafif rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Nem oranı %50 - %60 civarında olacak.

Hava durumu sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissi yaratabilir. Bu nedenle sabah işe veya okula giderken bir ceket almanız faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneşli hava, açık hava etkinlikleri için uygundur.

Önümüzdeki günlerdeki hava durumu değişiklik gösterecek. 25 Aralık Perşembe günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. 26 Aralık Cuma günü ise hava çok bulutlu olacak. 27 Aralık Cumartesi günü hafif yağmurlu bir hava tahmini mevcut. Sıcaklıklar gündüzleri 10 - 15 derece arasında, geceleri ise 2 - 6 derece arasında değişecek.

27 Aralık Cumartesi günü hafif yağmur bekleniyor. Dışarıda vakit geçireceklerin hazırlıklı olması gerekiyor. Şemsiye veya su geçirmeyen bir mont almak ıslanmaktan koruyacaktır. Yağmurlu havalarda yolda kayma riski artabilir. Araç kullanırken dikkatli olmakta fayda var.

Genel olarak Gaziantep'te hava durumu mevsim normallerine yakın seyredecek. Gündüz sıcaklıkları 10 - 15 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 2 - 6 derece arasında değişecek. Sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek rahat etmenizi sağlayacaktır.

Gaziantep'te 24 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşlidir. Önümüzdeki günlerde hava koşullarına göre hazırlıklı olmanız konforlu bir hafta geçirmenize katkı sağlar.