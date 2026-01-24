Gaziantep Hava Durumu! 24 Ocak Cumartesi Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün, 24 Ocak 2026 Cumartesi, Gaziantep'te hava durumu soğuk. Karla karışık yağmur bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 0 ile 3 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise -2 ile -6 derece arasında olacak. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih etmelisiniz. Su geçirmez giysiler sizi ıslanmaktan korur. Bu nedenle, hazırlıklı olmak önem taşır.

Rüzgar 14 km/s civarında esecek. Nem oranı %97'ye kadar yükselebilir. Bu durum, havayı daha soğuk ve nemli hissettirecek. Açık alanda çalışanların dikkatli olması gerekiyor. Sürücüler de kaygan zeminlere karşı tedbirli olmalı. Kazaları önlemek için önlem almak şart.

Önümüzdeki günlerde hava biraz daha ılımanlaşacak. 25 Ocak Pazar günü, sıcaklıklar 1 ile 6 derece arasında olacak. Hava puslu ve güneşli geçecek. 26 Ocak Pazartesi günü, sıcaklıklar 4 ile 7 dereceye çıkacak. Hava, artan bulutlarla daha soğuk olacak. 27 Ocak Salı günü ise, yer yer güneşli bir hava bekleniyor. Ancak bulutların artması bekleniyor. Sıcaklıklar 4 ile 8 derece arasında değişecek.

Bu dönemde, hava koşullarına uygun giyinmek faydalı. Hava durumunu düzenli takip etmelisiniz. Sağlığınızı korumak önemli. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Planlarınızı yaparken yağış olasılığını göz önünde bulundurmalısınız. Hazırlıklı olmak her zaman iyidir.