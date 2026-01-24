HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gaziantep Hava Durumu! 24 Ocak Cumartesi Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 24 Ocak 2026 Cumartesi günü soğuk hava hakim. Gün boyunca hava sıcaklıklarının 0 ile 3 derece arasında değişmesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklık ise -2 ile -6 derece civarında olacak. Yoğun nem oranı %97’ye ulaşırken, dışarı çıkacakların kalın ve su geçirmez giysiler giymesi öneriliyor. Rüzgarın saatte 14 km hızla esmesi bekleniyor. Kazalara karşı dikkatli olunmalı. Hava koşullarını takip etmek sağlık açısından önem taşıyor.

Gaziantep Hava Durumu! 24 Ocak Cumartesi Gaziantep hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Bugün, 24 Ocak 2026 Cumartesi, Gaziantep'te hava durumu soğuk. Karla karışık yağmur bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 0 ile 3 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise -2 ile -6 derece arasında olacak. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih etmelisiniz. Su geçirmez giysiler sizi ıslanmaktan korur. Bu nedenle, hazırlıklı olmak önem taşır.

Rüzgar 14 km/s civarında esecek. Nem oranı %97'ye kadar yükselebilir. Bu durum, havayı daha soğuk ve nemli hissettirecek. Açık alanda çalışanların dikkatli olması gerekiyor. Sürücüler de kaygan zeminlere karşı tedbirli olmalı. Kazaları önlemek için önlem almak şart.

Önümüzdeki günlerde hava biraz daha ılımanlaşacak. 25 Ocak Pazar günü, sıcaklıklar 1 ile 6 derece arasında olacak. Hava puslu ve güneşli geçecek. 26 Ocak Pazartesi günü, sıcaklıklar 4 ile 7 dereceye çıkacak. Hava, artan bulutlarla daha soğuk olacak. 27 Ocak Salı günü ise, yer yer güneşli bir hava bekleniyor. Ancak bulutların artması bekleniyor. Sıcaklıklar 4 ile 8 derece arasında değişecek.

Bu dönemde, hava koşullarına uygun giyinmek faydalı. Hava durumunu düzenli takip etmelisiniz. Sağlığınızı korumak önemli. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Planlarınızı yaparken yağış olasılığını göz önünde bulundurmalısınız. Hazırlıklı olmak her zaman iyidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan ettiİran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan etti
Datça'da virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralıDatça'da virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

ABD İran'a mı saldıracak? İsrail ordusu alarma geçti

ABD İran'a mı saldıracak? İsrail ordusu alarma geçti

Emre Belözoğlu kırmızı karta isyan etti! "Galatasaray forması olsa..."

Emre Belözoğlu kırmızı karta isyan etti! "Galatasaray forması olsa..."

O isim donör oldu! Ufuk Özkan'dan güzel haber geldi

O isim donör oldu! Ufuk Özkan'dan güzel haber geldi

Fitch Ratings'ten kritik karar: Türkiye'nin kredi notu değişti

Fitch Ratings'ten kritik karar: Türkiye'nin kredi notu değişti

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.