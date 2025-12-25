Gaziantep Hava Durumu! 25 Aralık Perşembe Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün, 25 Aralık 2025 Perşembe günü, Gaziantep'te hava durumu genellikle bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 15 dereceye çıkacak. Gece sıcaklığının 4 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar sabah 3 km/saat, öğle ise 7 km/saat hızında esecek. Nem oranı sabah %86, öğle %50, akşam %73 ve gece %83 seviyelerinde olacak. Gün doğumu 07:41, gün batımı ise 17:18 olarak tahmin ediliyor.

26 Aralık Cuma günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık gündüz 13 derece, gece 4 derece olacak. 27 Aralık Cumartesi günü yer yer sağanaklar görülebilir. Sıcaklık gündüz 10 derece, gece 4 derece civarında olacak. 28 Aralık Pazar günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. Gündüz sıcaklık 10 derece, gece ise 1 derece olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Yağışlı günlerin artacağı öngörülüyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Bu nedenle kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir şemsiye bulundurmak da önemlidir. Rüzgarın hızı artabilir. Buna uygun önlemler almak gerektiği unutulmamalıdır.