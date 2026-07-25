Gaziantep Hava Durumu! 25 Temmuz Cumartesi Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün, 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü, Gaziantep'te hava durumu genellikle güneşli olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 32 derece civarına ulaşacak. Gece saatleri ise 20 derece civarında seyredecek. Yer yer sağanak yağışlar görülecek. Nem oranı %55 civarında olacak. Rüzgar hızı tahminleri 34 km/saat olarak belirlendi.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genellikle güneşli ve sıcak geçecek. 26 Temmuz 2026 Pazar günü, gündüz sıcaklıkları 31 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 19 derece civarına düşecek. 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü, gündüz sıcaklıkları 34 derece olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 20 derece civarında kalacak. 28 Temmuz 2026 Salı günü, gündüz saatlerinde sıcaklık 37 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklığı ise 21 derece olacak.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları gerekiyor. Bol su tüketilmesi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysilerin tercih edilmesi önerilir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılması tavsiye edilir. Güneş koruyucu ürünlerin uygulanması faydalı olacaktır. Aşırı sıcakların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Mümkün olduğunca serin ortamlarda kalmak iyi bir yöntemdir. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılması önerilir.