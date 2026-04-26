Gaziantep Hava Durumu! 26 Nisan Pazar Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 26 Nisan 2026 Pazar günü hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık yaklaşık 16 derece. Hafif yağışlar bekleniyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 21 dereceye çıkacak. Bu dönemde yağmurlu bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 19 dereceye düşecek. Yağmurlu hava akşam da devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklık 15 derece civarında olacak. Hava açık olacak.

27 Nisan 2026 Pazartesi günü hava durumu benzer şekilde devam edecek. Sabah saatlerinde sıcaklık yaklaşık 14 derece. Yine hafif yağışlar bekleniyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 20 dereceye yükselecek. Yağmurlu bir hava öğle saatlerinde hakim olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 17 dereceye gerileyecek. Bulutlu bir hava akşamda sürecek. Gece saatlerinde sıcaklık 14 derece civarında olacak. Hava az bulutlu olacak.

28 Nisan 2026 Salı günü de hava durumu değişken geçecek. Sabah saatlerinde sıcaklık yine yaklaşık 14 derece. Hafif yağışlar bekleniyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 20 dereceye kadar yükselecek. Yağmurlu hava yine hakim olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 17 dereceye düşecek. Bulutlu hava akşam da devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklık yine 14 derece civarında olacak. Hava az bulutlu geçecek.

Gaziantep'te hava durumu bu dönemde değişkenlik gösterecek. Açık hava etkinliği planlayanların hava koşullarını takip etmesi önemlidir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almayı unutmayın. Su geçirmez giysiler de faydalı olacaktır. Ayrıca, yağışlı havalarda yollar kayganlaşabilir. Araç kullanırken dikkatli olmakta fayda var. Gündüz sıcaklıklar 20 derece civarında oluyor. Gece ise 14 derece civarında. Bu nedenle kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olur.