Gaziantep Hava Durumu! 26 Şubat Perşembe Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 26 Şubat'ta hava durumu genel olarak sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 15 dereceye ulaşırken, gece 4-5 derece civarında seyredecek. 27 Şubat'ta parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 10-11 derece arasında, gece ise 2-3 derece olacak. Hava koşullarını planlarken, rüzgarlı havalarda kalın giysilerin tercih edilmesi öneriliyor. Ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir.

Seray Yalçın

26 Şubat 2026 Perşembe günü Gaziantep'te hava durumu genellikle sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 15 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 4 - 5 derece arasında seyredecek. Rüzgarlar kuzeybatı yönünden esecek. Hızı saatte 10 - 15 kilometreyi bulacak. Nem oranı %48 ile %72 arasında değişecek.

27 Şubat Cuma günü hava durumu parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 10 - 11 derece civarında. Gece sıcaklıkları ise 2 - 3 derece arasında kalacak. 28 Şubat Cumartesi günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 11 - 12 derece olacak. Gece sıcaklıkları 1 - 2 derece olarak ölçülecek.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları daha düşük. Kalın giysilerle kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgarlar hızlanabilir. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir. Gündüz saatlerinde güneş ışığından faydalanarak daha hafif giysilerle rahat edebilirsiniz.

Gaziantep'te önümüzdeki günlerde yağış beklenmiyor. Açık hava etkinliklerinizi planlarken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Ani değişikliklere karşı hazırlıklı olabilirsiniz.

