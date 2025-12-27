Gaziantep Hava Durumu! 27 Aralık Cumartesi Gaziantep hava durumu nasıl?

27 Aralık 2025 Cumartesi, Gaziantep'te hava durumu soğuk ve yağışlı. Gündüz sıcaklık 1 - 8 derece arasında olacak. Hafif yağışlar bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 1 - 6 derece civarına düşecek. Hava bulutlu olacak, hissedilen sıcaklık daha da düşük olabilir. Gece sıcaklık 1 - 3 derece arasında seyredecek. Açık hava koşulları hakim olacak. Rüzgar hızı 9 - 16 km/saat arasında değişecek. Sabah güneybatı, gündüz kuzeybatı, akşam kuzey ve gece saatlerinde kuzey yönünde esecek. Nem oranı sabah %91, gündüz %77, akşam %71 ve gece %60 civarında olacak.

28 Aralık Pazar günü, Gaziantep'te hava genel olarak soğuk ve güneşli. Gündüz sıcaklıklar 1 - 7 derece arasında değişecek. Açık hava koşulları hakim olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 2 - 3 derece arasında düşecek. Hava az bulutlu olacak, hissedilen sıcaklıklar daha da düşük hissedilebilir. Gece saatlerinde sıcaklık 1 ile (-2) derece arasında olacak. Karla karışık yağmurlu koşullar bekleniyor. Rüzgar sabah 20 km/saat, gündüz 18 km/saat, akşam 14 km/saat ve gece 7 km/saat olacak. Nem oranı sabah %49, gündüz %33, akşam %57 ve gece %74 civarında olacak.

29 Aralık Pazartesi günü, Gaziantep'te hava kar ve yağmur karışımı olacak. Gündüz sıcaklıklar 6 - 6 derece arasında değişecek. Karla karışık yağmurlu koşullar bekleniyor. Akşam sıcaklıklar (-2) - 2 derece arasında düşecek. Hava parçalı bulutlu olacak, hissedilen sıcaklık daha da düşük hissedilebilir. Gece sıcaklık 0 - 0 derece arasında olacak. Bulutlu hava koşulları hakim olacak. Rüzgar sabah 13 km/saat, gündüz 15 km/saat, akşam 7 km/saat ve gece 8 km/saat olacak. Nem oranı sabah %63, gündüz %44, akşam %73 ve gece %85 civarında olacak.

30 Aralık Salı günü, Gaziantep'te hava genel olarak soğuk ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 0 - 6 derece arasında değişecek. Açık hava koşulları hakim olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık (-2) - 2 derece arasında düşecek. Hava parçalı bulutlu olacak, hissedilen sıcaklıklar daha da düşük hissedilebilir. Gece saatlerinde sıcaklık 0 - 0 derece arasında olacak. Bulutlu hava koşulları hakim olacak. Rüzgar sabah 13 km/saat, gündüz 15 km/saat, akşam 7 km/saat ve gece 8 km/saat olacak. Nem oranı sabah %63, gündüz %44, akşam %73 ve gece %85 civarında olacak.

Gaziantep'te hava koşulları soğuk ve yağışlı olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha da düşebilir. Dışarı çıkarken kalın ve su geçirmeyen giysiler tercih etmelisiniz. Böylece ıslanmaktan korunabilirsiniz. Rüzgarın hızı ve yönü değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle rüzgar geçirmeyen giysiler ve şapkalar kullanmak faydalı olacaktır. Sıcak içecekler tüketmek, vücut ısısını korumanıza yardımcı olur. Soğuk algınlığı riskini azaltabilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı dikkatli olmak önemlidir.