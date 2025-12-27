HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gaziantep Hava Durumu! 27 Aralık Cumartesi Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 27 Aralık'tan itibaren soğuk ve değişken hava koşulları hakim olacak. Gündüz sıcaklık 1 ila 8 derece arasında değişirken akşam saatlerinde 1 ila 6 dereceye düşecek. Rüzgarın yönü ve hızı gün boyunca değişiklik gösterecek. 28 Aralık'ta güneşli ancak soğuk bir hava bekleniyor. Karla karışık yağmur, 29 ve 30 Aralık için öngörülüyor. Dışarı çıkanların kalın giysiler ve rüzgar geçirmeyen kıyafetler tercih etmesi önerilmektedir.

Gaziantep Hava Durumu! 27 Aralık Cumartesi Gaziantep hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

27 Aralık 2025 Cumartesi, Gaziantep'te hava durumu soğuk ve yağışlı. Gündüz sıcaklık 1 - 8 derece arasında olacak. Hafif yağışlar bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 1 - 6 derece civarına düşecek. Hava bulutlu olacak, hissedilen sıcaklık daha da düşük olabilir. Gece sıcaklık 1 - 3 derece arasında seyredecek. Açık hava koşulları hakim olacak. Rüzgar hızı 9 - 16 km/saat arasında değişecek. Sabah güneybatı, gündüz kuzeybatı, akşam kuzey ve gece saatlerinde kuzey yönünde esecek. Nem oranı sabah %91, gündüz %77, akşam %71 ve gece %60 civarında olacak.

28 Aralık Pazar günü, Gaziantep'te hava genel olarak soğuk ve güneşli. Gündüz sıcaklıklar 1 - 7 derece arasında değişecek. Açık hava koşulları hakim olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 2 - 3 derece arasında düşecek. Hava az bulutlu olacak, hissedilen sıcaklıklar daha da düşük hissedilebilir. Gece saatlerinde sıcaklık 1 ile (-2) derece arasında olacak. Karla karışık yağmurlu koşullar bekleniyor. Rüzgar sabah 20 km/saat, gündüz 18 km/saat, akşam 14 km/saat ve gece 7 km/saat olacak. Nem oranı sabah %49, gündüz %33, akşam %57 ve gece %74 civarında olacak.

29 Aralık Pazartesi günü, Gaziantep'te hava kar ve yağmur karışımı olacak. Gündüz sıcaklıklar 6 - 6 derece arasında değişecek. Karla karışık yağmurlu koşullar bekleniyor. Akşam sıcaklıklar (-2) - 2 derece arasında düşecek. Hava parçalı bulutlu olacak, hissedilen sıcaklık daha da düşük hissedilebilir. Gece sıcaklık 0 - 0 derece arasında olacak. Bulutlu hava koşulları hakim olacak. Rüzgar sabah 13 km/saat, gündüz 15 km/saat, akşam 7 km/saat ve gece 8 km/saat olacak. Nem oranı sabah %63, gündüz %44, akşam %73 ve gece %85 civarında olacak.

30 Aralık Salı günü, Gaziantep'te hava genel olarak soğuk ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 0 - 6 derece arasında değişecek. Açık hava koşulları hakim olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık (-2) - 2 derece arasında düşecek. Hava parçalı bulutlu olacak, hissedilen sıcaklıklar daha da düşük hissedilebilir. Gece saatlerinde sıcaklık 0 - 0 derece arasında olacak. Bulutlu hava koşulları hakim olacak. Rüzgar sabah 13 km/saat, gündüz 15 km/saat, akşam 7 km/saat ve gece 8 km/saat olacak. Nem oranı sabah %63, gündüz %44, akşam %73 ve gece %85 civarında olacak.

Gaziantep'te hava koşulları soğuk ve yağışlı olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha da düşebilir. Dışarı çıkarken kalın ve su geçirmeyen giysiler tercih etmelisiniz. Böylece ıslanmaktan korunabilirsiniz. Rüzgarın hızı ve yönü değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle rüzgar geçirmeyen giysiler ve şapkalar kullanmak faydalı olacaktır. Sıcak içecekler tüketmek, vücut ısısını korumanıza yardımcı olur. Soğuk algınlığı riskini azaltabilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı dikkatli olmak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Operasyon an meselesi! Suriye ordusunun hazırlıkları bittiOperasyon an meselesi! Suriye ordusunun hazırlıkları bitti
Atamalar Resmi Gazete’de yayımlandıAtamalar Resmi Gazete’de yayımlandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

Tahliye hareketliliğinde Adnan Oktar detayı dikkat çekti

Tahliye hareketliliğinde Adnan Oktar detayı dikkat çekti

Ali Koç'tan Sadettin Saran'a ziyaret

Ali Koç'tan Sadettin Saran'a ziyaret

Karaciğer nakli onaylanmamıştı! Geniş Aile’nin Cevahir’i Ufuk Özkan'ın son hali ortaya çıktı

Karaciğer nakli onaylanmamıştı! Geniş Aile’nin Cevahir’i Ufuk Özkan'ın son hali ortaya çıktı

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.