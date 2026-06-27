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Gaziantep Hava Durumu! 27 Haziran Cumartesi Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 27 Haziran 2026 Cumartesi, hava sıcak ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklığı 36 derece civarında, akşam ise 21-22 derece arasında olacak. Kuzeybatıdan esecek rüzgar hızı 19-20 kilometre/saat. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer kalacak; sıcaklıklar 36'dan 40 dereceye kadar yükselebilir. Dışarıda vakit geçirecekler için öğle saatlerinde güneşe maruz kalmaktan kaçınmak ve bol su içmek önemlidir.

Gaziantep Hava Durumu! 27 Haziran Cumartesi Gaziantep hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 27 Haziran 2026 Cumartesi, Gaziantep’te hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık yaklaşık 36 derece. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 21 ile 22 derece arasında seyredecek. Rüzgar hızı 19 ile 20 kilometre/saat civarında. Rüzgar kuzeybatı yönünden esecek. Nem oranı %13 ile %36 arasında değişecek. Bu sıcak ve kuru hava, açık hava etkinlikleri planlayanlar için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde Gaziantep’te hava durumu benzer şekilde olacak. 28 Haziran Pazar günü, gündüz sıcaklığı yaklaşık 36 derece. Akşam 22 ile 23 derece arasında bir sıcaklık bekleniyor. 29 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 38 ile 22 derece arasında değişecek. 30 Haziran Salı günü, gündüz sıcaklığı 40 dereceye kadar çıkacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 23 ile 24 derece civarında olacak. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için tehlike oluşturabilir.

Sıcak hava koşullarında güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek de sağlık açısından gereklidir. Açık hava etkinliklerini sabah erken ya da akşam serinliğine bırakmak faydalı olacaktır. Günlük aktivitelerinizi planlarken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Bu durum sağlığınızı korumak açısından önem taşır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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