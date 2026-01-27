HABER

Gaziantep Hava Durumu! 27 Ocak Salı Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 27 Ocak 2026 tarihinde hava durumu değişkenlik gösterecek. Şehitkamil ilçesinde orta şiddetli kar yağışı bekleniyor. Nizip ilçesinde ise sisli bir hava hakim olacak. Şahinbey'de oluşacak hafif yağmur, sıcaklık aralığını 2.9 ile 9.2 derece arasında belirleyecek. Bu hava koşulları, sürüş koşullarını zorlaştırabilir. Hava durumu değişikliklerini göz önünde bulundurarak tedbir almak önemlidir.

Taner Şahin

Bugün, 27 Ocak 2026 Salı günü, Gaziantep'te hava durumu değişken olacak. Şehitkamil ilçesinde orta şiddetli kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar -1.2 ile 0.4 derece arasında değişecek. Nizip ilçesinde ise sisli bir hava durumu öngörülüyor. Sıcaklıklar 2.8 ile 9.2 derece arasında seyredecek. Şahinbey ilçesinde orta şiddetli çiseleyen yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 3.8 ile 7.4 derece arasında olacak.

Bu hava koşulları, Gaziantep hava durumu açısından çeşitlilik sunuyor. Özellikle Şehitkamil ilçesindeki kar yağışı, yolları kaygan hale getirebilir. Görüş mesafesinde de azalma yaşanabilir. Nizip ve Şahinbey ilçelerinde sis ve yağmur nedeniyle sürüş koşulları zorlaşabilir.

28 Ocak Çarşamba günü, Şehitkamil ilçesinde orta şiddetli kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar -10.3 ile 0.3 derece arasında olacak. Nizip ilçesinde kapalı ve bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 4.8 ile 9.1 derece arasında seyredecek. Şahinbey ilçesinde hafif çiseleyen yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 2.9 ile 7.8 derece arasında olacak.

29 Ocak Perşembe günü, Şehitkamil ilçesinde kapalı ve bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar -12.2 ile -3.8 derece arasında olacak. Nizip ilçesinde kapalı bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 6 ile 12.3 derece arasında seyredecek. Şahinbey ilçesinde hafif çiseleyen yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 2.9 ile 7.8 derece arasında olacak.

30 Ocak Cuma günü, Şehitkamil ilçesinde kapalı ve bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar -10.6 ile -3.8 derece arasında olacak. Nizip ilçesinde hafif çiseleyen yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 6.6 ile 10.7 derece arasında olacak. Şahinbey ilçesinde ise orta şiddetli çiseleyen yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 4.9 ile 7.4 derece arasında olacak.

Bu hava koşulları, Gaziantep'te önümüzdeki günlerde değişiklik gösterecek. Şehitkamil ilçesindeki kar yağışı ve düşük sıcaklıklar, buzlanma riskini artırabilir. Nizip ve Şahinbey ilçelerinde yağmur ve sis nedeniyle sürüş şartları zor olabilir. Hava koşullarına uygun giyim ve araç hazırlığı yapmak, güvenliğinizi artıracaktır.

