Rize’de takla atan otomobil beton bariyere çarparak denize uçmaktan kurtuldu

Rize’de meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobil beton bariyerlere çarparak denize uçmaktan kurtulurken sürücüsü yaralandı.

Kaza, Karadeniz Sahil Yolu’nun Pazar ilçesinde meydana bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Artvin istikametinden Rize istikametine seyir halinde olan B.S. idaresindeki Honda Civic marka 53 AAZ 287 plakalı otomobil, Pazar ilçesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde kaygan zemin nedeniyle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Yoldan aşağıya düşen otomobil denizle yaya yolunu birbirinden ayıran beton bariyere çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücü B.S., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

