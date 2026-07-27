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Gaziantep Hava Durumu! 27 Temmuz Pazartesi Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 27 Temmuz 2026'da hava sıcaklığı 23 ile 37 derece arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artması öngörülüyor. 28 Temmuz’da en düşük sıcaklık 24 derece, en yüksek ise 40 derece olacak. Sıcak ve kuru hava, açık hava etkinlikleri için zorluk oluşturabilir. Güneş ışınlarının etkili olduğu saatlerde dışarıda bulunulmaması, bol su tüketimi ve hafif giysiler önerilmektedir. Sağlığınızı korumak için gerekli önlemleri almayı unutmayın.

Gaziantep Hava Durumu! 27 Temmuz Pazartesi Gaziantep hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü, Gaziantep'te hava sıcaklığı 23 ile 37 derece arasında değişecek. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor. Nem oranı %15 civarında olacak. Rüzgarın hızı saatte yaklaşık 1 kilometre olacak. Bu sıcak ve kuru hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor.

Önümüzdeki günlerde Gaziantep'te sıcaklıklar artmaya devam edecek. 28 Temmuz Salı günü, en düşük sıcaklık 24 derece olacak. En yüksek sıcaklık ise 40 derece civarında olacak. 29 Temmuz Çarşamba günü, en düşük sıcaklık yine 24 derece olacak. En yüksek sıcaklık 41 dereceye ulaşacak. 30 Temmuz Perşembe günü, en düşük sıcaklık 26 derece civarında olacak. En yüksek sıcaklık ise 42 derece olacak. Bu yüksek sıcaklıklar, dışarıda vakit geçirecekler için zorluklar yaratabilir.

Sıcak hava koşullarında, güneş ışınlarının dik açıyla geldiği öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bol su tüketimi faydalıdır. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu, vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, güneş koruyucu ürünler kullanmalıdır. Şapka takmak da önerilir. Sıcaklık yüksekken, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması önemlidir.

Gaziantep'te hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri alarak, sağlığınızı korumanız önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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