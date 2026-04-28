Gaziantep Hava Durumu! 28 Nisan Salı Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 28 Nisan 2026 Salı günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 25-27 derece civarında ölçülecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 12-14 dereceye düşecek. Rüzgar batı yönünden saatte 13 kilometre hızla esecek. Nem oranı gün boyunca %36 ile %74 arasında değişecek.

Bugün Gaziantep'te genel olarak hava sıcak ve güneşli. Gündüz hava sıcaklığı 22-24 derece civarında olacak. Akşam saatleri sıcaklık 15-17 dereceye gerileyecek. Rüzgar batı yönünden saatte 5-14 kilometre hızla esecek. Nem oranı %45 ile %78 arasında olacak.

Önümüzdeki günlerde Gaziantep'te hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu kalacak. Gündüz sıcaklıklar 21-23 derece, gece 10-12 derece civarında seyredecek. Rüzgar batı ve kuzeybatı yönlerinden saatte 7-14 kilometre hızla esecek. Nem oranı gün boyunca %50 ile %78 arasında değişecek.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınıza ceket almanız faydalı olacaktır. Gün boyunca güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmayı unutmayın. Rüzgar batıdan eseceği için, açık alanlarda uygun kıyafetler tercih etmek önemlidir.