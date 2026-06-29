Gaziantep Hava Durumu! 29 Haziran Pazartesi Gaziantep hava durumu nasıl?

29 Haziran 2026, Pazartesi günü. Gaziantep'te hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 37 dereceyi bulacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 22 derece civarında olacak. Nem oranı %38 olarak tahmin ediliyor. Rüzgarın hızı ise 15 km/saat civarında esecek. Bu sıcaklıklar, Gaziantep'in yaz günlerini yansıtıyor.

30 Haziran Salı günü en yüksek sıcaklık 39 dereceye çıkacak. 1 Temmuz Çarşamba günü bu sıcaklık 40 dereceyi bulabilir. Geceleri sıcaklıklar 22-23 derece arasında değişecek. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Hava genel olarak güneşli kalacak.

Öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler dikkatli olmalı. Bol su tüketimine özen göstermeli. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalı. Güneş koruyucu ürünlerin uygulanması da önemli. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki etkilerini azaltmak için serin ortamlarda kalınmalı. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalı.

Gaziantep'teki hava durumu sıcak ve güneşli. Önümüzdeki günlerde de benzer koşulların devam etmesi bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak, sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.