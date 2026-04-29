Gaziantep Hava Durumu! 29 Nisan Çarşamba Gaziantep hava durumu nasıl?

29 Nisan 2026 Çarşamba günü, Gaziantep'te hava durumu genel olarak güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıklar 25 derece civarında ölçülecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 18 derece seviyelerine düşecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Hızı saatte yaklaşık 9 kilometre olacak. Nem oranı sabah %84, öğle %68, akşam %32, gece %71 civarında kalacak. Gün doğumu 05:36'da gerçekleşecek. Gün batımı ise 19:15'te olacak.

30 Nisan 2026 Perşembe günü, Gaziantep'te hafif yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 23 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklıkları 13 derece seviyelerinde seyredecek. 1 Mayıs Cuma günü hava kapalı bir şekilde geçecek. Gündüz sıcaklıklar 21 derece, gece sıcaklıkları ise 12 derece olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak gerekmektedir. Açık hava etkinliklerinizi planlarken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız.