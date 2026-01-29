Gaziantep Hava Durumu! 29 Ocak Perşembe Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün, 29 Ocak 2026 Perşembe günü, Gaziantep'te hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 11 - 12 derece civarında. Gece ise sıcaklık 5 - 6 derece arasında seyredecek. Rüzgar batı yönünden 10 - 15 km/saat hızında esecek. Nem oranı %68 - %84 arasında değişecek. Gün doğumu saati 07:35'te gerçekleşecek. Gün batımı saati ise 17:51 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde, 30 Ocak Cuma günü hava sıcaklıkları 6 - 7 derece civarında olacak. Hafif yağışlı bir havanın etkili olması bekleniyor. Cumartesi günü sıcaklıklar 6 - 7 derece arasında seyredecek. Yer yer sağanakların görülmesi öngörülüyor. Pazar günü hava daha sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 12 - 14 derece arasında, gece ise 6 - 8 derece civarında olacak. Bu dönemde hava genellikle kapalı ve bulutlu olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerine yakın seyredecek. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önemlidir. Islanmamak için şemsiye veya yağmurluk kullanmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.