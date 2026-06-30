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Gaziantep Hava Durumu! 30 Haziran Salı Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 30 Haziran 2026 tarihinde gündüz hava sıcaklıkları 38-40 derece arasında ölçülüyor, gece ise sıcaklık 23-24 derecelere düşüyor. Genellikle güneşli olan hava şartları, bu sıcaklıkların Haziran ayı ortalamalarına yakın seyrettiğini gösteriyor. Önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklıklar bekleniyor. Sıcak hava koşullarında dışarıda dikkatli olunmalı, bol su içilmeli ve hafif giysiler tercih edilmelidir. Güneş kremi kullanımı da önemlidir.

Gaziantep Hava Durumu! 30 Haziran Salı Gaziantep hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 30 Haziran 2026 Salı günü, Gaziantep'te hava sıcaklıkları gündüz saatlerinde 38-40 derece arasında. Gece ise sıcaklık 23-24 derece seviyesine düşecek. Hava genellikle güneşli. Yağış beklenmiyor. Bu sıcaklıklar, Gaziantep'in iklim özelliklerini yansıtıyor. Haziran ayı ortalamalarına yakın bir seyir izliyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 1 Temmuz Çarşamba günü, gündüz sıcaklıkları 38-39 derece. Gece sıcaklıkları 23-24 derece civarında olacak. 2 Temmuz Perşembe günü, gündüz sıcaklıkları 37-38 derece. Gece sıcaklığı yine 23-24 derece arasında tahmin ediliyor. 3 Temmuz Cuma günü de benzer sıcaklıkların devam etmesi öngörülüyor.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olunması gereken noktalar var. Öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda olmak tehlikeli olabilir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalı. Bol su tüketmek de önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Ayrıca, güneşe çıkarken koruyucu krem kullanmak önemlidir. Başınızı korumak da ek olarak yapılacak bir önlem olabilir. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmalısınız. Vücudunuzu dinlendirmek sağlığınız için önemlidir.

Gaziantep'te önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Planlarınızı yaparken bu koşulları göz önünde bulundurmalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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