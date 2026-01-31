HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gaziantep Hava Durumu! 31 Ocak Cumartesi Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 31 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu yağmurlu ve serin olacak. Gün içinde sıcaklıklar 7 ile 9 derece arasında değişecek. Yağış ihtimali %88 civarında ölçülüyor. 1 ve 2 Şubat tarihlerinde de benzer hava koşulları devam edecek. Bu süreçte dışarı çıkarken şemsiye almak ve su geçirmez kıyafet giymek önemli olacaktır. Gelen soğuk havalara karşı kat kat giyinmek iyi bir tercih sayılacaktır.

Gaziantep Hava Durumu! 31 Ocak Cumartesi Gaziantep hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

31 Ocak 2026 Cumartesi günü, Gaziantep'te hava durumu yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 7 ile 9 derece arasında değişecek. Yağış ihtimali yaklaşık %88 civarında. Rüzgar hızı saatte 14 kilometreye kadar yükselebilir. Bu yüzden, Gaziantep'teki hava durumu yağmurlu ve serin kalacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 1 Şubat Pazar günü, hava sıcaklıkları 8 ile 12 derece arasında olacak. Bu gün için yağış ihtimali %86 düzeyinde. 2 Şubat Pazartesi günü ise sıcaklıklar 9 ile 16 derece arasında değişecek. Yağış ihtimali bu gün %80 olacak. Dolayısıyla, Gaziantep’te hava durumu yine yağmurlu ve serin kalacak.

Bu hava koşullarında dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olacak. Su geçirmez kıyafetler giymeniz de önemlidir. Soğuk havaya karşı korunmak için kat kat giyinmelisiniz. Sıcak içecekler tüketmek de iyi bir tercih olacaktır. Böylece, Gaziantep'teki yağmurlu ve serin günleri daha rahat geçirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Rojava bitti' dedi, yeni hedefleri açıkladı: Türkiye iki noktayı yok edecek'Rojava bitti' dedi, yeni hedefleri açıkladı: Türkiye iki noktayı yok edecek
Elon Musk'ın Epstein'e gönderdiği e-posta ortaya çıktıElon Musk'ın Epstein'e gönderdiği e-posta ortaya çıktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD İran'a filo gönderdi! Al Jazeera ABD saldırısıyla ilgili gün verdi

ABD İran'a filo gönderdi! Al Jazeera ABD saldırısıyla ilgili gün verdi

UAEA'dan olağanüstü 'nükleer kaza' toplantısı

UAEA'dan olağanüstü 'nükleer kaza' toplantısı

Fenerbahçe'de Fred bombası! Olympiakos derken asıl talip dünya devi çıktı

Fenerbahçe'de Fred bombası! Olympiakos derken asıl talip dünya devi çıktı

Fatih Ürek'ten acı haber: Ünlü sanatçı hayatını kaybetti

Fatih Ürek'ten acı haber: Ünlü sanatçı hayatını kaybetti

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

BDDK duyurdu: Konut kredisinde yeni dönem

BDDK duyurdu: Konut kredisinde yeni dönem

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.