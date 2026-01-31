Gaziantep Hava Durumu! 31 Ocak Cumartesi Gaziantep hava durumu nasıl?

31 Ocak 2026 Cumartesi günü, Gaziantep'te hava durumu yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 7 ile 9 derece arasında değişecek. Yağış ihtimali yaklaşık %88 civarında. Rüzgar hızı saatte 14 kilometreye kadar yükselebilir. Bu yüzden, Gaziantep'teki hava durumu yağmurlu ve serin kalacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 1 Şubat Pazar günü, hava sıcaklıkları 8 ile 12 derece arasında olacak. Bu gün için yağış ihtimali %86 düzeyinde. 2 Şubat Pazartesi günü ise sıcaklıklar 9 ile 16 derece arasında değişecek. Yağış ihtimali bu gün %80 olacak. Dolayısıyla, Gaziantep’te hava durumu yine yağmurlu ve serin kalacak.

Bu hava koşullarında dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olacak. Su geçirmez kıyafetler giymeniz de önemlidir. Soğuk havaya karşı korunmak için kat kat giyinmelisiniz. Sıcak içecekler tüketmek de iyi bir tercih olacaktır. Böylece, Gaziantep'teki yağmurlu ve serin günleri daha rahat geçirebilirsiniz.