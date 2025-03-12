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Gaziantep Nizip Belediyesi’nden iyilik sofrası: "Komşusu açken tok yatan bizden değildir"

12.03.2025 14:28
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Nizip Belediyesi, Ramazan ayının bereketini ve dayanışma ruhunu yaşatmak amacıyla Belediye Başkanı Ali Doğan’ın liderliğinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik geniş kapsamlı bir yardım kampanyası başlattı. “Komşusu açken tok yatan bizden değildir” anlayışıyla yola çıkan belediye ekipleri, özellikle bakıma muhtaç, yaşlı, engelli ve yemek yapamayan vatandaşların sofralarını sıcak yemekle buluşturuyor.

Gaziantep Nizip Belediyesi’nden iyilik sofrası: "Komşusu açken tok yatan bizden değildir"

Nizip Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferinde, Belediye Başkanı Ali Doğan'ın öncülüğünde, ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik kapsamlı bir yardım seferberliği başlattı.

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Nizip Belediyesi'nin Ramazan ayı boyunca gerçekleştirdiği bu anlamlı çalışmalar, ilçede büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, belediyenin kendilerini yalnız bırakmadığını ve her zaman yanlarında olduğunu bilmenin huzurunu yaşıyor. Nizip'te Ramazan ayı, belediyenin ve vatandaşların el ele verdiği bir dayanışma ve bereket ayına dönüşüyor.

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ENGELLİ VE EVİNDE YEMEK PİŞİREMEYECEK DURUMDA OLAN VATANDAŞLARA YEMEK DAĞITILIYOR

"Komşusu açken tok yatan bizden değildir" düsturuyla hareket eden belediye ekipleri, özellikle bakıma muhtaç, yaşlı, engelli ve evinde yemek pişiremeyecek durumda olan vatandaşların sofralarına sıcak yemek ulaştırıyor. Belediye aşevinde, deneyimli aşçılar tarafından özenle hazırlanan sıcak yemekler, her gün düzenli olarak ihtiyaç sahibi hanelere servis ediliyor. Yemekler, hijyenik şartlarda paketlenerek, belediye personeli tarafından kapı kapı dolaşılarak teslim ediliyor.

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"BİZLER, BÜYÜK BİR AİLEYİZ"

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve yardımlaşma ayı olduğuna dikkat çekerek, "Bizler, büyük bir aileyiz ve bu mübarek ayda, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmak, onlarla aynı sofrayı paylaşmak en büyük önceliğimiz. Aşevimizde hazırlanan sıcak yemekler, sadece karınları doyurmakla kalmıyor, aynı zamanda gönüllere de dokunuyor. Bu iyilik gücümüz yettiğince büyütmeye devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki, paylaşmak iyileştirir, dayanışma güçlendirir" dedi.

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İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARLA YAKINDAN İLGİLENİLECEK

Belediye ekipleri, yemek dağıtımının yanı sıra, ihtiyaç sahibi vatandaşlarla yakından ilgilenerek, onların sorunlarını dinliyor ve çözüm üretmeye çalışıyor. Ramazan ayının manevi ikliminde, vatandaşlarla kurulan bu gönül bağı, Nizip'te dayanışma ve yardımlaşma ruhunu güçlendiriyor.

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Nizip Belediyesi, Ramazan ayı boyunca sadece sıcak yemek dağıtımıyla sınırlı kalmıyor. İhtiyaç sahibi ailelere çeşitli destekler de sunuluyor. Ayrıca, Ramazan etkinlikleri kapsamında, iftar sofraları, çocuklar için eğlenceler ve çeşitli kültürel etkinlikler düzenleniyor.

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(İHA)

ramazan bannerBu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Nizip iftar ramazan ayı
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