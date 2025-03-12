HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Gaziantep'te 18 vatandaşı dolandıran 12 şahıs tutuklandı

Gaziantep'te 18 vatandaşı dolandıran 12 şahıs tutuklandı

12.03.2025 09:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te siber dolandırıcılık yöntemiyle 18 vatandaşı toplam 1 milyon 226 bin TL para alarak dolandıran 21 şüpheli yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı.

Gaziantep'te 18 vatandaşı dolandıran 12 şahıs tutuklandı

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik Şubat ayından çok sayıda operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda internet sitelerinde araç satış ilanları vermek, telefon satmak, çeşitli ev eşyaları satmak ve icra dosyasının kapatılması vaadiyle 18 vatandaşı toplam 1 milyon 226 bin 636 TL para alarak dolandıran 21 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan adli aramada ele geçen dijital materyallere ve telefonlara el konuldu.

Gözaltına alındıktan sonra tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 18 şüpheli şahıstan 12’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Bursa’da kaza yapıp kavga ettiler...Bursa’da kaza yapıp kavga ettiler...
Mersin'de kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandıMersin'de kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TMSF ünlü mobilya markasını satıyor! İstenen rakam belli oldu

TMSF ünlü mobilya markasını satıyor! İstenen rakam belli oldu

Galatasaray maçına Türk hakem verilirse, Beşiktaş 5 kırmızı kart görüp maçtan çekilecek iddiası! Sosyal medyayı ayağa kaldıran protesto hazırlığı...

Galatasaray maçına Türk hakem verilirse, Beşiktaş 5 kırmızı kart görüp maçtan çekilecek iddiası! Sosyal medyayı ayağa kaldıran protesto hazırlığı...

Büyü yaptığını iddia ediyor bir de garanti veriyor! Fiyatları bile belli: Şaşırtmayan taktikleri ifşa oldu

Büyü yaptığını iddia ediyor bir de garanti veriyor! Fiyatları bile belli: Şaşırtmayan taktikleri ifşa oldu

Trump'ın fotoğrafında dikkat çeken notlar

Trump'ın fotoğrafında dikkat çeken notlar

Halk TV'nin sahibi kendi kanalında yayına çıkarılmadı! Açıklama geldi...

Halk TV'nin sahibi kendi kanalında yayına çıkarılmadı! Açıklama geldi...

4 çocuk annesinin şüpheli ölümü! Yanında 13 boş kovan bulundu...

4 çocuk annesinin şüpheli ölümü! Yanında 13 boş kovan bulundu...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.