Gaziantep'te 2 firari hükümlü yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Oğuzeli ilçesinde "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 11 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.B. ile Yavuzeli ilçesinde "yağma" suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan T.Ö'yü saklandıkları adreslere düzenlenen operasyonla yakaladı.

İki hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

