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Gaziantep’te 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandI

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
01.03.2025 11:17
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Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından hırsızlara yönelik yapılan operasyonda 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Gaziantep’te 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandI

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çeşitli suçlarla aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yaptı.

OPERASYONLA YAKALANDI

Operasyonda hırsızlık başta olmak üzere 8 ayrı suç kaydı bulunan ve hakkında 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. isimli şahıs Şahinbey ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep suçlu
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