Gaziantep'te akraba aileler arasında "arazi" kavgası: 3 ölü

Gaziantep'te akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep'te akraba aileler arasında "arazi" kavgası: 3 ölü

Olay, Oğuzeli ilçesi kırsal Tınazdere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada silahların da kullanılması sonrası kurşunların isabet ettiği Doğan Karakurt (41) ve Vahap Alpaslan (21) olay yerinde, ağır yaralanan Hakan Alpaslan (21) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

3 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ MAHALLEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Olay sonrası mahalleye sevk edilen jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayda hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

18 Eylül 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

