Gaziantep’te araç ve işyeri kundaklayan 4 şüpheli tutuklandı

Gaziantep’te husumetli oldukları mal sahibinin iş yeri ve aracını kundaklayan 4 şüpheli tutuklandı. Kundaklama anları güvenlik kamerasına yansıyan şüphelileri, kiracı ve avukatın azmettirdiği belirlendi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, M.D. isimli bir şahsa ait araç ve işyerinin kundaklanması olayları ile ilgili çalışma yaptı. Çalışmalar neticesinde, kundaklama olaylarını gerçekleştiren D.Y., H.M.Ö. ve H.Y. isimli 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ilk ifadeleri sonucu olayı azmettirdiği belirlenen T.P. ve O.Ç. isimli 2 şüpheli daha yakalandı.

KUNDAKLAMA ANLARI KAMERAYA YANSIDI, AZMETTİRİCİLERİN KİMLİĞİ ŞOKE ETTİ

Olayı azmettirme suçlamasıyla gözaltına alınan T.P.‘nin müştekinin kiracısı olduğu, O.Ç.nin ise T.P.‘nin avukatı olduğu ve olayı aralarındaki husumet nedeniyle gerçekleştirdikleri belirlendi. Şüpheli şahısların araç ve iş yerini kundaklama anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden D.T., H.M.Ö., H.Y. ve T.P. tutuklanırken avukat O.Ç. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

