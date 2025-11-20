Gaziantep’te bir şahıs tartıştığı ağabeyini öldürdü

Olay, 19 Kasım günü öğle saatlerinden sonra Şahinbey ilçesi 75. Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet S. (24) ile ağabeyi Mehmet S. (29) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ahmet S.'nin ateşlediği silahtan çıkan kurşunlar ağabeyine isabet etti.

KARDEŞİN VURDUĞU AĞABEY KURTARILAMADI

Olay sonrası katil zanlısı kardeş kaçarken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mehmet S., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Mehmet S. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak olaydan bir gün sonra hayatını kaybetti. Cenaze, adli tıp kurumunda tamamlanan işlemlerin adına defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

KATİL ZANLISI KARDEŞ ÖNCE YAKALANDI, SONRA TUTUKLANDI

Öte yandan olay sonrası kaçan katil zanlısı kardeş Ahmet S., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Katil zanlısı kardeş, emniyette tamamlanan işlemlerin ve sağlık kontrollerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

