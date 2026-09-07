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Gaziantep’te bozuk ürün satan döner işletmesi 15 gün kapatıldı

Şahinbey Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrolde bozulmuş ürün satışı yaptığı tespit edilen bir döner işletmesi 15 gün süreyle kapatılırken, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Halkımızın sağlığı söz konusu olduğunda taviz yok, yaptırım var" mesajı verdi.

Gaziantep’te bozuk ürün satan döner işletmesi 15 gün kapatıldı

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gıda güvenliğinin sağlanması ve vatandaşların sağlıklı ürünlere ulaşabilmesi amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Son denetimlerde bir döner işletmesinde bozulmuş ürün satışı yapıldığı ve bu durumun halk sağlığını tehdit ettiği tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından işletme hakkında yasal işlem uygulanırken, iş yeri 15 gün süreyle faaliyetten men edildi.

Gaziantep’te bozuk ürün satan döner işletmesi 15 gün kapatıldı 1

"HALK SAĞLIĞINDAN TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, denetimlerin temel amacının vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak olduğunu vurgulayarak, "Taviz yok, yaptırım var. Zabıta ekiplerimiz yaptığı denetimlerde bozulmuş ürün satışı yaparak gıda zehirlenmesine sebebiyet veren bir döner işletmesini 15 gün süreyle kapattı. Halkımızın sağlığı için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DENETİMLERDE DE YASAL YAPTIRIMLAR UYGULANDI

Şahinbey Belediyesi, daha önceki denetimlerde de son kullanma tarihi geçmiş ve bozulmuş ürün satan işletmelere yönelik kapatma ve diğer yasal yaptırımları uygulamıştı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, denetimlerin amacının işini kurallara uygun yapan esnafı cezalandırmak değil, vatandaşın sağlığını korumak olduğu belirtti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep gıda
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