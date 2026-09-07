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İstanbul’da hukuk bürolarına 'panel' operasyonu: 31 şüpheliye adli kontrol

Vatandaşların kişisel verilerine “HukukBİS”, “AsistBİS” ve benzeri yasa dışı dijital panel sistemleri kullanarak erişen 29 hukuk bürosuna düzenlenen operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 31'i adli kontrol şartıyla, 4 kişi ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul’da hukuk bürolarına 'panel' operasyonu: 31 şüpheliye adli kontrol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı hukuk bürolarında vatandaşlara ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde temin edilmesine ve sorgulanmasına imkan sağlayan “HukukBİS”, “AsistBİS” ve benzeri yasa dışı dijital panel sistemlerinin kullanıldığına ilişkin elde edilen deliller üzerine soruşturma başlatıldı. Şüpheliler Barış Sakızlı, Abdurrahman Kayseri ve firari Zafer Çam’dan elde edilen dijital materyaller üzerinde yapılan teknik incelemelerde; İstanbul’da faaliyet gösteren çok sayıda avukatlık bürosuna ait olduğu değerlendirilen panel erişim kayıtları, kullanıcı bilgileri, Google Authenticator doğrulama kodları, AnyDesk ve TeamViewer üzerinden sağlanan uzaktan bağlantı izleri, kişisel veri içerikli sorgu çıktıları, toplu Word ve Excel dosyaları ile panel kullanımına ilişkin yazışmalar tespit edildi. Söz konusu sistemlerin bazı hukuk bürolarının bilgisayarlarına uzaktan erişim programları aracılığıyla kurulduğu, sisteme girişlerde doğrulama uygulamalarının kullanıldığı ve kullanıcı hesaplarının büro içerisinden aktif şekilde yönetildiğine ilişkin bulgulara ulaşıldı.

İstanbul’da hukuk bürolarına panel operasyonu: 31 şüpheliye adli kontrol 1

PANELDE KİŞİSEL BİLGİLERE ERİŞİM SAĞLAYAN MODÜLLER TESPİT EDİLDİ

İncelenen yasa dışı panel sistemlerinde; vatandaş arama, kimlik sorgulama, aile sorgulama, yerleşim yeri sorgulama, SGK kayıt sorgulama, çalışan sorgulama, GSM bilgisinden kişi sorgulama, kimlik bilgisinden telefon sorgulama, tapu kayıt sorgulama, mükellef sorgulama ve ada-parsel sorgulama gibi vatandaşların kişisel ve özel nitelikteki bilgilerine erişim sağlayan modüllerin bulunduğu belirlendi. Öte yandan, panel sisteminin satışı, kurulumu veya erişiminin sağlanmasıyla bağlantılı oldukları değerlendirilen Barış Sakızlı, Abdurrahman Kayseri ve firari Zafer Çam ile birlikte, sistemin kullanım veya erişim ücretlerinin aktarımında aracı olarak kullanıldığı değerlendirilen banka hesapları da incelemeye alındı. Soruşturma kapsamında Fatih Aslan, Muhammed Sefa Bircan, Talha Çorapçıoğlu, Kaya Aslan, Kurtuluş Hüneroğlu ve Ali Çorapçıoğlu adına kayıtlı hesaplara gerçekleştirildiği değerlendirilen para transferlerinin yönü, miktarı, açıklamaları ve sıklığı delil olarak değerlendirildi.
İstanbul’da hukuk bürolarına panel operasyonu: 31 şüpheliye adli kontrol 2

29 HUKUK BÜROSUNDA ARAMA YAPILDI

İstanbul genelinde faaliyet gösteren 29 hukuk bürosunda arama yapıldı. Ayrıca panel hizmeti karşılığında gerçekleştirildiği değerlendirilen para transferlerine ilişkin muhasebe kayıtları ve dijital mali verilerin de inceleme ve el koyma kapsamında değerlendirilmesine karar verildi. Soruşturma kapsamında elde edilen dijital materyaller, para hareketleri, panel erişim kayıtları ve diğer delillerin incelenmesine devam edildiği öğrenildi.
İstanbul’da hukuk bürolarına panel operasyonu: 31 şüpheliye adli kontrol 3

24'Ü AVUKAT OLMAK ÜZERE 35 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında 24 avukat ve 11 sivil personel olmak üzere toplam 35 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul’da hukuk bürolarına panel operasyonu: 31 şüpheliye adli kontrol 4

31 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen, şüphelilerden 31'i çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan 4 kişi, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 12 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. (DHA)
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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adli kontrol
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