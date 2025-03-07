Gaziantep'te cayrokopter destekli trafik denetimi: 10 araç trafikten men edildi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ve Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, cayrokopter ve dron destekli trafik denetimleri yaptı. Sürücüleri trafik kurallarına uyma ve emniyet kemeri kullanımı konularında bilgilendirmek ve otoyolda meydana gelebilecek trafik kazalarında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla icra edilen denetimler kapsamında bin 532 araç sorgulandı.

Denetimler sonucunda 44 araç sürücüsüne 253 bin 928 TL trafik idari para cezası uygulanırken 10 araç trafikten men edildi.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır