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Gaziantep'te denetimli serbestlik yükümlüleri okulların bakımını yaptı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde denetimli serbestlik yükümlülerinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışma kapsamında okulların bakım ve boya işlemleri yapıldı. Yenilenen okulların önceki ve sonraki halleri ise dikkat çekti.

Gaziantep'te denetimli serbestlik yükümlüleri okulların bakımını yaptı

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı ile İslahiye Denetimli Serbestlik Müdürlüğü iş birliğinde anlamlı bir kamu hizmeti çalışması gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlüler, ilçedeki okulların bakım ve boya işlerinde görev aldı.

Gaziantep te denetimli serbestlik yükümlüleri okulların bakımını yaptı 1

HÜKÜMLÜLER OKULLARI BOYADI

Okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesine katkı sunan yükümlüler, sınıf ve ortak kullanım alanlarını boyayarak eğitim ortamlarının daha temiz ve düzenli hale gelmesini sağladı.

OKULLAR RENKLİ VE FERAH BİR GÖRÜNÜME KAVUŞTU

Gerçekleştirilen çalışmalarla okulların görünümü büyük ölçüde değişirken, önceki ve sonraki görüntüler arasındaki fark dikkat çekti. Yapılan boya ve bakım çalışmalarıyla eğitim kurumlarının daha renkli ve ferah bir görünüme kavuştuğu görüldü. Yetkililer, bu tür kamu hizmeti çalışmalarının hem topluma katkı sağladığını hem de denetimli serbestlik sürecindeki yükümlülerin sorumluluk bilincinin geliştirilmesine katkı sunduğunu belirtti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep okul
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