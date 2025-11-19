HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gaziantep’te devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde tarlasını sürmek isteyen çiftçi, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.

Gaziantep’te devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, öğle saatlerinde Nurdağı ilçesine bağlı kırsal Belpınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, tarlasını süren Haydar Aksoy’un (61) direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör devrildi. Kaza sonrası sürücü Aksoy, traktörün altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin kontrollerinde traktör sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden Haydar Aksoy’un cenazesi, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep’te devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti 1

Gaziantep’te devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti 2

Gaziantep’te devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti 3

Gaziantep’te devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti 4

Gaziantep’te devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklamaŞanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Aksaray’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 ağır yaralıAksaray’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 ağır yaralı

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gülerek üfledi, ağlayarak ayrıldı... Ehliyeti iptal edildi

Gülerek üfledi, ağlayarak ayrıldı... Ehliyeti iptal edildi

Kompresörlü işkencede acı haber... Çocuk işçi hayatını kaybetti

Kompresörlü işkencede acı haber... Çocuk işçi hayatını kaybetti

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Dolandırıcıyı ifşa edip, röportaj yaptılar... Pişkinliği 'pes' dedirtti

Dolandırıcıyı ifşa edip, röportaj yaptılar... Pişkinliği 'pes' dedirtti

İzinler artıyor! Yeni düzenleme için tarih geldi

İzinler artıyor! Yeni düzenleme için tarih geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.