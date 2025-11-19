Gaziantep’te devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, öğle saatlerinde Nurdağı ilçesine bağlı kırsal Belpınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, tarlasını süren Haydar Aksoy’un (61) direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör devrildi. Kaza sonrası sürücü Aksoy, traktörün altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin kontrollerinde traktör sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden Haydar Aksoy’un cenazesi, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır