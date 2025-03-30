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Gaziantep'te domuz sürüsü panik oluşturdu

kadir.gunduz kadir.gunduz
30.03.2025 15:37
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Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Gökçeli Mahallesi'nde ormanlık alanda görülen domuz sürüsü paniğe neden oldu.

Gaziantep'te domuz sürüsü panik oluşturdu

Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Gökçeli Mahallesi'nde ormanlık alanda domuz sürüsü vatandaşlar tarafından fark edildi. Mahalle sakini, karşılaştığı sürüyü cep telefonuyla kaydederek ilginç anları saniye saniye görüntüledi. Ormanda dolaşan domuz sürüsü, özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan bölge halkında tedirginliğe yol açtı.

Domuzların tarım arazilerine zarar verebileceği ve mahalleye inebileceği yönündeki endişeler dile getirilirken, yetkililerden gerekli önlemlerin alınması talep edildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
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