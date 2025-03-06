Gaziantep’te feci kaza! Yaralılar var

Kaza, İslahiye ilçesi Atatürk Mahallesi Güllühüyük yolunda meydana geldi. İddiaya göre, S. Kıroğlu yönetimindeki Citroen marka otomobil, bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıktıktan sonra yol kenarına savrularak ters döndü.

Kazada araçta bulunan sürücünün eşi S. Kıroğlu (28), oğlu M.E. Kıroğlu (3) ve kızı F. Kıroğlu (7) yaralandı. Yaralılar, olay sonrası çağırılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Sürücü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır