HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gaziantep'te hamile kadın metrelerce yükseklikten düştü! Acılı aileden çarpıcı iddia

Gaziantep'te 3. kattaki evinden düşerek hayatını kaybeden Emel Akbaş Bayhan'ın düşme anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Cenazeyi teslim alan kadının yakınları ise olayın intihar değil cinayet olduğu iddiasında bulundu.

Gaziantep'te hamile kadın metrelerce yükseklikten düştü! Acılı aileden çarpıcı iddia

Olay, sabah erken saatlerde Şehitkamil ilçesi Onat Kutlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Vergi Dairesi'nde gelir uzmanı olarak çalışan Emel Akbaş Bayhan (38), 1,5 yıl önce evlendiği ve aynı kurumda müfettiş olarak çalışan eşi M.Ş.B. ile oturdukları evin 3. katından aşağı düşmüş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve 2 aylık hamile olduğu öğrenilen Emel Akbaş Bayhan, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

AW485000_02

CİNAYET İDDİASI

Kadının cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi teslim alan yakınları ise olayın intihar değil cinayet olduğu iddiasında bulundu. Acılı aile, Emel Akbaş Bayhan'ın eşi M.Ş.B. ile şiddetli geçimsizlik yaşadığı ve daha önce uzaklaştırma kararı alıp bir süre sonra tekrar beraber yaşamaya başladıklarını iddia etti.

AW485000_03

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mansur Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na rest! "Siyaseti bırakırım"Mansur Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na rest! "Siyaseti bırakırım"
Sarıyer'de korkunç olay! 61 yaşındaki sevgililer, evde başlarından vurulmuş halde ölü bulunduSarıyer'de korkunç olay! 61 yaşındaki sevgililer, evde başlarından vurulmuş halde ölü bulundu

Anahtar Kelimeler:
cinayet Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kiralar yarı yarıya düştü! Geçen sene 15 bin lira olan yer şu anda 7 bin lira

Kiralar yarı yarıya düştü! Geçen sene 15 bin lira olan yer şu anda 7 bin lira

İzmir yine yanıyor! Alevler yükseldi

İzmir yine yanıyor! Alevler yükseldi

İmamoğlu'ndan yeni paylaşım! "Canımız tehdit altındadır"

İmamoğlu'ndan yeni paylaşım! "Canımız tehdit altındadır"

Ticaret Bakanlığı duyurdu! İkinci el taşıt satışında 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı

Ticaret Bakanlığı duyurdu! İkinci el taşıt satışında 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı

Hamile kadın metrelerce yükseklikten düştü! Acılı aileden çarpıcı iddia

Hamile kadın metrelerce yükseklikten düştü! Acılı aileden çarpıcı iddia

Ayşe Ateş, Sinan Ateş cinayeti davasında dinlendi: "Kravatlı katillerin Doğukan Çep'i de öldürmesi yakındır"

Ayşe Ateş, Sinan Ateş cinayeti davasında dinlendi: "Kravatlı katillerin Doğukan Çep'i de öldürmesi yakındır"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.