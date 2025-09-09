Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 24 şahıs yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik Ağustos ayı içerinde çok sayıda operasyon yapıldı. Şahinbey, Oğuzeli, İslahiye, Yavuzeli, Karkamış ve Nizip ilçelerinde yapılan operasyonlarda 16 ayrı hırsızlık olayına müdahale edilerek 24 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. Yapılan aramalarda 590 bin TL değerinde ziynet eşyası, 25 bin metre kablo, 655 kilogram Antep fıstığı, 70 kilogram incir, 24 metre su borusu, 1 adet ruhsatlı tabanca, 1 adet klima, muhtelif mutfak eşyası ile 20 bin 500 TL para ele geçirildi. Ele geçirilen eşyalar sahiplerine teslim edildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır