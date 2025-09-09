HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 24 şahıs yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin hırsızlık olaylarına yönelik son bir ayda yaptığı operasyonlarda 24 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 24 şahıs yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik Ağustos ayı içerinde çok sayıda operasyon yapıldı. Şahinbey, Oğuzeli, İslahiye, Yavuzeli, Karkamış ve Nizip ilçelerinde yapılan operasyonlarda 16 ayrı hırsızlık olayına müdahale edilerek 24 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. Yapılan aramalarda 590 bin TL değerinde ziynet eşyası, 25 bin metre kablo, 655 kilogram Antep fıstığı, 70 kilogram incir, 24 metre su borusu, 1 adet ruhsatlı tabanca, 1 adet klima, muhtelif mutfak eşyası ile 20 bin 500 TL para ele geçirildi. Ele geçirilen eşyalar sahiplerine teslim edildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı varİstanbul'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Kırklareli’nde balıkçılara denetimKırklareli’nde balıkçılara denetim

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu partinin başına geçmek istiyor

Kılıçdaroğlu partinin başına geçmek istiyor

Polis katili işte böyle yetişmiş!

Polis katili işte böyle yetişmiş!

Trump viagra mı içti? Milyonların gözü önünde oldu... Sosyal medyada infiale yol açtı

Trump viagra mı içti? Milyonların gözü önünde oldu... Sosyal medyada infiale yol açtı

İş imzaya kaldı! F.Bahçe'de yeni teknik direktör an meselesi

İş imzaya kaldı! F.Bahçe'de yeni teknik direktör an meselesi

Hain tam o sırada bakın ne yapmış

Hain tam o sırada bakın ne yapmış

CHP lideri Özel: "Her şeyi göze aldık! Bizi döve döve atarlar"

CHP lideri Özel: "Her şeyi göze aldık! Bizi döve döve atarlar"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.