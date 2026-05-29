Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağırılan acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Kaza, İslahiye-Nurdağı çevreyolu 10’uncu klometresinde Göltepe kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. idaresindeki 27 ANY 770 plakalı Citroen marka otomobil dönüş yapmak istediği esnada K.K. idaresinde 27 ADF 746 plakalı otomobil ile çarpıştı.

KAZADA 6 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücüler ve 27 ANY 770 plakalı otomobilde bulunan E.Ç. ve çocukları S.Ç, A.Ç. ve M.E.Ç. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağırılan acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

