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Gaziantep'te jandarma atlı birliği göreve başladı

Gaziantep'te, İl Jandarma Komutanlığına bağlı atlı birlikler parklarda görev almaya başladı.

Gaziantep'te jandarma atlı birliği göreve başladı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma teşkilatının 186'ncı kuruluş yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında jandarma atlı birliği, kentin tarihi ve turistik noktalarında vatandaşlarla buluşuyor.

Atlı ekipler, vatandaşların sıklıkla kullandığı Galle Park, Alleben Göleti, Yamaçtepe Tabiat Parkı, Rumkale, Nizip Zeugma Antik Kenti'nde önleyici hizmet devriyelerine destek olarak görev alıyor.

Huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla devriye gezen atlı birlik, çocuklardan ve vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep At
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