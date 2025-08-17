Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çok sayıda operasyon yapıldı. Şehitkâmil ve Nurdağı ilçelerinde son iki haftada yapılan çalışmalarla kaçakçılık yaptığı tespit edilen 7 şüpheli şahsa ait ikamet ve araçlarında arama yapıldı. Aramalar neticesinde, gümrük kaçağı 7 bin 370 paket sigara, 450 kilogram tütün ve 400 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Yakalanan 7 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır