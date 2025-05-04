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Gaziantep’te kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Gaziantep’te kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, dün akşam saatlerinde Nurdağı-Gaziantep kara yolunun 12’nci kilometresinde meydana geldi. Remzi Ç.'nin (53) kullandığı 80 AHA 827 plakalı kamyonet ile Salman Y.'nin (76) kullandığı 46 AK 551 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde kamyonet şoförü, otomobil sürücüsü ve otomobildeki N.Y.'nin (76) yaralandığı belirlendi. Yaralılar ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep kaza
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