HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gaziantep'te kıraathanenin önünde oturan gence kanlı infaz

Gaziantep’te kıraathanenin önünde oturan 25 yaşındaki genc, motosikletle gelen 2 şahıs tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

Gaziantep'te kıraathanenin önünde oturan gence kanlı infaz

Olay, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Şirinevler Mahallesi maaşkuyu caddesinde bulunan bir kıraathanenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kıraathanenin önünde oturan 25 yaşındaki Hasan Kaplan motosikletle gelen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Silahlı saldırıda ağır yaralanan Kaplan 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaplan doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

2 SALDIRGAN KAÇTI

Saldırının ardından geldikleri motosikletle kaçan 2 saldırgan ise polis tarafından her yerde aranıyor.

OLAY YERİNDE 14 KOVAN TOPLANDI

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri saldırının gerçekleştirildiği yerde yaptığı incelemede 14 kovan toplarken saldırganların 2. Şarjörü takmaya çalışırken düşürdüğünü tespit etti.
Olayla ilgi geniş çaplı soruşturma başlattı.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İbrahim’i arama çalışmaları 8'inci günündeİbrahim’i arama çalışmaları 8'inci gününde
15 ilde seçim anketi! O ilde sonuçlar dikkat çekti: Başa baş mücadele15 ilde seçim anketi! O ilde sonuçlar dikkat çekti: Başa baş mücadele

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep infaz saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Jose Mourinho'ya baş döndüren teklif! Bu kez kolay kolay reddedemeyecek...

Jose Mourinho'ya baş döndüren teklif! Bu kez kolay kolay reddedemeyecek...

15 ilde seçim anketi! O ilde sonuçlar dikkat çekti: Başa baş mücadele

15 ilde seçim anketi! O ilde sonuçlar dikkat çekti: Başa baş mücadele

Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakip ile anlaşma sağladı! Jose Mourinho'ya bir şok daha...

Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakip ile anlaşma sağladı! Jose Mourinho'ya bir şok daha...

Doktor ile taksici arasındaki kavga cinayetle bitti! Olay anı ortaya çıktı

Doktor ile taksici arasındaki kavga cinayetle bitti! Olay anı ortaya çıktı

Magandalara geçit yok! Yol kesen, havaya ateş açan ve alkollü araç kullananlar yandı... İşte cezalar!

Magandalara geçit yok! Yol kesen, havaya ateş açan ve alkollü araç kullananlar yandı... İşte cezalar!

Bungalov tatili kabusa döndü: 4 yaşındaki çocuk vefat etti

Bungalov tatili kabusa döndü: 4 yaşındaki çocuk vefat etti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.