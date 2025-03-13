Gaziantep'te korku dolu anlar! Okula gitmek için yola çıkan 3 kız çocuğuna köpek saldırdı: O anlar saniye saniye kaydedildi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde okula gitmek için yola çıkan 3 kız çocuğu, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.
Panikle kaçmaya çalışan çocuklardan biri dengesini kaybederek yol ortasına düştü. Küçük kız çocuğu arabanın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
KÖPEK SALDIRISI GÜVENLİK KAMERASINDA
Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde, kız çocuklarının köpekleri gördüğü an panikle kaçtığı, birinin dengesini kaybederek yere düştüğü ve çevredeki bir iş yerinden durumu gören vatandaşın yardıma koştuğu anlar yer aldı.
(İHA)
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