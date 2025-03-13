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  4. Gaziantep'te korku dolu anlar! Okula gitmek için yola çıkan 3 kız çocuğuna köpek saldırdı: O anlar saniye saniye kaydedildi

Gaziantep'te korku dolu anlar! Okula gitmek için yola çıkan 3 kız çocuğuna köpek saldırdı: O anlar saniye saniye kaydedildi

13.03.2025 12:10
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
13.03.2025 12:10
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde okula gitmek için yola çıkan 3 kız çocuğu, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Panikle kaçmaya çalışan çocuklardan biri dengesini kaybederek yol ortasına düştü. Küçük kız çocuğu arabanın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde okula gitmek için yola çıkan 3 kız çocuğu, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

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Panikle kaçmaya çalışan çocuklardan biri dengesini kaybederek yol ortasına düştü. Küçük kız çocuğu arabanın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

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KÖPEK SALDIRISI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Görüntülerde, kız çocuklarının köpekleri gördüğü an panikle kaçtığı, birinin dengesini kaybederek yere düştüğü ve çevredeki bir iş yerinden durumu gören vatandaşın yardıma koştuğu anlar yer aldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
köpek kamera araba güvenlik kız
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