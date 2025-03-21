HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gaziantep'te korkunç kaza! Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada...

Gaziantep'te korkunç kaza! Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
21.03.2025 12:52
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çekici ile çarpışan motosikletin sürücüsü Ökkeş Özer (19), yaşamını yitirdi. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep'te korkunç kaza! Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada...

Kaza, dün akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. H.K. (32) yönetimindeki 27 AER 618 plakalı çekici ile Ökkeş Özer'in kullandığı 27 BAA 183 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü ile arkasındaki Kaan K.(20) yola savrularak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GAZIANTEPTE-MOTOSIKLET-SURUCUSUNUN-OLDU_621589_184099

BİR ÖLÜ BİR YARALI

Yaralılar, ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Ökkeş Özer, kurtarılamadı. Özer'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Kaan K.'nin tedavisi sürüyor. H.K. gözaltına alınırken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

(DHA)

Ekrem İmamoğlu Operasyonu Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan Aşık Veysel'i andıCumhurbaşkanı Erdoğan Aşık Veysel'i andı
Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’nde Ramazan Bayramı tedbirleri görüşüldüMuğla 112 Acil Çağrı Merkezi’nde Ramazan Bayramı tedbirleri görüşüldü
Anahtar Kelimeler:
motosiklet kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İBB'ye Medya A.Ş. soruşturması... MASAK raporu ortaya çıktı: FETÖ üyesine 10 milyonluk kaynak!

İBB'ye Medya A.Ş. soruşturması... MASAK raporu ortaya çıktı: FETÖ üyesine 10 milyonluk kaynak!

Altaylı: "İBB'ye kayyum olarak kimin hazırlandığını biliyorum"

Altaylı: "İBB'ye kayyum olarak kimin hazırlandığını biliyorum"

İBB'den iddialara karşı resmi açıklama! Suçlamalara tek tek yanıt verildi

İBB'den iddialara karşı resmi açıklama! Suçlamalara tek tek yanıt verildi

29 yıl önceki davada o da tutuklanmış! ''Devlet benden özür diledi''

29 yıl önceki davada o da tutuklanmış! ''Devlet benden özür diledi''

"Bariyerleri yıkın geçin ama..." diyerek provokasyon uyarısı yaptı

"Bariyerleri yıkın geçin ama..." diyerek provokasyon uyarısı yaptı

Sabahın ilk saatlerinde toplandılar! Meydan doldu taştı

Sabahın ilk saatlerinde toplandılar! Meydan doldu taştı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.