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Gaziantep’te muhtar skandalı! Devlet memurunu sosyal medyadan tehdit etmiş: Tutuklandı

Gaziantep'te, sosyal medya platformundan trafik şube müdürünü tehdit eden paylaşımlar yaptığı tespit edilen mahalle muhtarı tutuklandı.

Gaziantep’te muhtar skandalı! Devlet memurunu sosyal medyadan tehdit etmiş: Tutuklandı
Begüm Özkaynak

Gaziantep'te sosyal medya platformu TikTok üzerinden yayınladığı görüntülerle trafik şube müdürünü tehdit ettiği tespit edilen mahalle muhtarı Y.K., gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen muhtar Y.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GAZİANTEP VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Konu ile ilgili Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bir sosyal medya hesabından paylaşılan ilimizde görevli bir devlet memuruna tehdit ve hakaret içerikli video yayınlanması üzerine yapılan başvuru sonucunda emniyet müdürlüğü ekiplerimiz tarafından paylaşımda bulunduğu tespit edilen Y.K isimli şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 'Tehdit-Hakaret ve Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirilmesi' suçlarından soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca bahse konu şahıs hakkında idari işlem süreci başlatılmıştır" ifadelerine yer verilmişti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Gaziantep
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