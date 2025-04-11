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Gaziantep’te, otomobil otobüs durağına daldı: 5 yaralı

Gaziantep’te, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, otobüs durağına daldı. Kazada, 3'ü durakta otobüs bekleyen 5 kişi yaralandı.

Gaziantep’te, otomobil otobüs durağına daldı: 5 yaralı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Fevzi Çakmak Bulvarı’nda meydana geldi. R.S. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu otobüs durağına daldı. Kazada sürücü R.S. ve yanındaki kişi ve durakta otobüs bekleyen 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Gaziantep
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