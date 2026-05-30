Gaziantep’te seyir halindeki lüks otomobil alev alev yandı

Olay, dün akşam saatlerinde Nizip ilçesi Fıstıkkent Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, E.A. idaresindeki otomobilden seyir halindeyken yanık kokuları gelmeye başladı. Sürücü, aracını yol kenarına park ederek ailesiyle kendisini dışarı attıktan kısa bir süre sonrası motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Giderek büyüyen, zaman zaman patlamalara neden olan alevler kısa sürede aracı tamamen sardı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma sürüyor.

