Gaziantep’te silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Olay, Nizip ilçesi Kıbrıs Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, çocukların kavgasına ailelerin dahil olması sonucu sopalı ve silahlı kavga çıktı. Kavgada sopa darbeleri ve silahların kullanılması sonucu 5 kişi yaralandı. İhbar sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Kavgada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Murat Y. (30) yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, mahallede ve hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır