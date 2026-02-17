Gaziantep'te silahlı, maskeli ve biber gazlı kuyumcu soygunu: 1 kilo altın çalan 2 soyguncu yakalandı

Olay, akşam saatlerine doğru Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kuyumcuya giren maskeli ve silahlı İ.P. (17), İ.P.Ç. (17) ve E.Y.Ç. (17), kuyumcuyu biber gazı ile etkisiz hale getirdikten sonra yaklaşık 1 kilo altını çalarak kaçtı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

KISA SÜREDE YAKALANDILAR

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak, kuyumcuda inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından polis ekipleri, kaçan saldırgandan İ.P. ve İ.P.Ç.'yi kısa sürede yakaladı. Ekiplerin diğer soyguncu E.Y.Ç. ve çalınan yaklaşık 1 kilo altını arama çalışmaları ise devam ediyor.

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır