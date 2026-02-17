HABER

Gaziantep'te silahlı, maskeli ve biber gazlı kuyumcu soygunu: 1 kilo altın çalan 2 soyguncu yakalandı

Gaziantep'te maskeli ve silahlı 3 soyguncu, girdikleri kuyumcuyu biber gazı ile etkisiz hale getirdikten sonra yaklaşık 1 kilo altını çaldı. Altınlarla kaçan saldırganlardan 2'si polis ekiplerince yakalanırken, diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

Olay, akşam saatlerine doğru Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kuyumcuya giren maskeli ve silahlı İ.P. (17), İ.P.Ç. (17) ve E.Y.Ç. (17), kuyumcuyu biber gazı ile etkisiz hale getirdikten sonra yaklaşık 1 kilo altını çalarak kaçtı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

KISA SÜREDE YAKALANDILAR

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak, kuyumcuda inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından polis ekipleri, kaçan saldırgandan İ.P. ve İ.P.Ç.'yi kısa sürede yakaladı. Ekiplerin diğer soyguncu E.Y.Ç. ve çalınan yaklaşık 1 kilo altını arama çalışmaları ise devam ediyor.

17 Şubat 2026
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

