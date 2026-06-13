HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gaziantep'te su birikintisine giren 2 kardeş boğuldu!

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde çocuklar su birikintisinde boğuldu. İki kardeş hayatını kaybetti.

Gaziantep'te su birikintisine giren 2 kardeş boğuldu!

Olay, Yavuzeli ilçesi kırsal Örenli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek için mahallenin kırsal bölgesindeki su birikintisine giren 4 arkadaştan kardeş olan Murat T. (13) ile Muhammet Mahmut T. (15) kısa süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden diğer çocuklar, arkadaşlarını kurtaramayınca sudan çıkarak durumu mahalle halkına bildirdi.

Gaziantep te su birikintisine giren 2 kardeş boğuldu! 1

HASTANEYE KALDIRILAN 2 KARDEŞ KURTARILAMADI

Olay yerine gelen mahalle halkı 2 kardeşi bilinci kapalı halde sudan çıkardıktan sonra ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

Gaziantep te su birikintisine giren 2 kardeş boğuldu! 2

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yavuzeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 13 yaşındaki Murat T. ile Şehitkamil Devlet Hastanesi OSB Ek Hizmet Binası’na kaldırılan ağabeyi 15 yaşındaki Muhammet Mahmut T. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenazeler, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili jandarma ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Gaziantep te su birikintisine giren 2 kardeş boğuldu! 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mersin'de 3 işçi iskelede mahsur kaldı: Ekipler kurtardıMersin'de 3 işçi iskelede mahsur kaldı: Ekipler kurtardı
Muğla’da gök gürültülü sağanak yağış etkili olduMuğla’da gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Yavuzeli boğulma kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'den gelen ihbar Türkiye'deki istismarı ortaya çıkardı

ABD'den gelen ihbar Türkiye'deki istismarı ortaya çıkardı

MİT'ten kredi kartı şebekesine operasyon!

MİT'ten kredi kartı şebekesine operasyon!

ABD sürprize izin vermedi! Paraguay'ı farklı geçti

ABD sürprize izin vermedi! Paraguay'ı farklı geçti

Vajinal bölge kremini yüzüne sürdü! Doktorlar çıldırdı

Vajinal bölge kremini yüzüne sürdü! Doktorlar çıldırdı

İslam Memiş ile Şamil Tayyar birbirine girdi!

İslam Memiş ile Şamil Tayyar birbirine girdi!

İslam Memiş'ten altın yatırımcısına "toplayın" çağrısı!

İslam Memiş'ten altın yatırımcısına "toplayın" çağrısı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.