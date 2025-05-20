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Gaziantep’te taksiciye kardeşinden silahlı saldırı

Gaziantep’te çalıştığı durağın önünde kardeşinin silahlı saldırısına uğrayan taksici iki ayağından yaralandı. Şüpheli kardeş gözaltına alındı.

Gaziantep’te taksiciye kardeşinden silahlı saldırı

Olay, Şehitkamil ilçesi Atatürk Mahallesi’nde bulunan bir taksi durağı önünde meydana geldi. İddiaya göre, taksi durağında şoför olarak çalışan Harun Y.’ye olay yerine araçla gelen husumetli olduğu kardeşi Ahmet Y. silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda taksici Harun Y. iki ayağından yaralanırken şüpheli kardeşi ise kaçtı. Yaralanan taksici, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay ilgili çalışma yapan polis ekipleri, şüpheli kardeş Ahmet Y.’yi yakaladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Gaziantep
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